Pastor condenado por abuso de menores capturado após dois anos de fuga

Agência Lusa , AM
Há 20 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Suspeito foi detido em Abrantes

A Polícia Judiciária deteve um pastor de ovelhas, de 27 anos, condenado por abuso sexual de menores que estava escondido numa herdade em Abrantes, e que se encontrava foragido à justiça há cerca de dois anos.

"O detido, de 27 anos, encontrava-se foragido à justiça há cerca de dois anos, tendo-se refugiado numa herdade do concelho de Abrantes [distrito de Santarém], onde era pastor de ovelhas, evitando o cumprimento da pena de prisão de três anos e três meses, pena essa transitada em julgado em 2024", pode ler-se num comunicado enviado às redações pela Polícia Judiciária (PJ).

O homem era alvo de um mandado de detenção nacional "pela prática do crime de abuso sexual de menores".

A detenção foi feita pela Diretoria do Norte da PJ, tendo o jovem sido "entregue aos serviços prisionais para o cumprimento da pena a que foi condenado", de acordo com o comunicado.

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