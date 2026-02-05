Abono de família aumenta 2,2% com retroativos a janeiro

Há 51 min

O valor do abono de família para crianças e jovens vai ser atualizado em 2,2% a partir de sexta-feira, com retroativos a janeiro, o que representa um aumento de 4,11 euros mensais para o escalão mais baixo de rendimentos.

De acordo com a portaria publicada esta quinta-feira em Diário da República, o valor das prestações familiares é aumentado em 2,2%, equivalente “à variação média dos últimos 12 meses do índice de preços no consumidor (IPC), sem habitação, por referência ao mês de dezembro de 2025”.

A atualização abrange não só o abono de família para crianças e jovens, mas também o abono de família pré-natal e o subsídio de funeral, sendo também atualizados os valores da bonificação por deficiência, do subsídio por assistência de terceira pessoa e as majorações em função de situações de monoparentalidade e os valores para as famílias mais numerosas.

No caso do abono de família, o valor pago às famílias no primeiro escalão de rendimentos, que são as famílias com os rendimentos mais baixos, aumenta 4,11 euros, passando de 186,87 euros para 190,98 euros mensais, no caso das crianças com idade igual ou inferior a três anos.

Para as crianças com mais de três anos, o montante pago às famílias do primeiro escalão aumenta 1,62 euros, subindo de 73,51 euros por mês para 75,13 euros.

O valor do abono de família pré-natal, também no caso do primeiro escalão de rendimentos, aumenta igualmente 4,11 euros, subindo de 186,87 euros para 190,98 euros mensais.

“O montante do subsídio de funeral (…) é de 268,57 euros e corresponde a 50 % do indexante dos apoios sociais (IAS)”, lê-se na portaria.

Relativamente às prestações por deficiência e dependência, o montante da bonificação por deficiência passa para 74,19 euros para crianças e jovens até aos 14 anos, para 108,06 euros para jovens com mais de 14 anos e para 144,63 euros no caso de jovens entre os 18 e os 24 anos.

O subsídio por assistência de terceira pessoa aumenta 2,78 euros para 128,24 euros mensais.

Estas atualizações entram em vigor dia 06 de janeiro, mas têm retroativos a janeiro de 2026.