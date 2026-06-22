Candidato favorito de Trump ganha presidenciais na Colômbia. "O Tigre" promete dar início a uma "nova era"

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Iván Cepeda perdeu para De la Espriella com 48,7% dos votos, por uma margem estreita, que, segundo os colombianos, denuncia a divisão interna no país

Um apuramento inicial de votos na Colômbia aponta Abelardo de la Espriella como vencedor das eleições presidenciais no país, segundo a imprensa internacional.

O candidato favorito de Donald Trump, e apoiado pelo próprio, prometeu levar a cabo uma repressão militar aos grupos armados ilegais, ao tráfico de droga e à criminalidade em geral, podendo colocar os colombianos perante um ponto de viragem no que toca à gestão do conflito armado interno e da violência no país.

“Hoje começa uma nova etapa para o nosso país, uma etapa assente na vontade livre e democrática de milhões de cidadãos que optaram por acreditar numa Colômbia grandiosa, segura, próspera e cheia de oportunidades”, afirmou à frente de uma enorme multidão de apoiantes.

De la Espriella prometeu governar “para todos os colombianos”, mesmo para aqueles que “escolheram o outro candidato”. Falava de Iván Cepeda, da ala esquerda e um aliado próximo do até agora presidente, Gustavo Petro.

Numa contagem preliminar, os resultados mostram que De la Espriella - também conhecido como “El Tigre” como se autodenomina - conseguiu quase 49,7% dos votos, com Cepeda a somar 48,7%.

O candidato de Petro diz, no entanto, estar à espera da contagem oficial, antes de partir para o reconhecimento da derrota. “Assim que a apuração oficial tiver lugar e o resultado final for divulgado, e depois de realizadas as respetivas verificações, reconheceremos o resultado oficial que daí advir”, garantiu.

A margem mínima que deu a vitória a De la Espriella preocupa os apoiantes de Cepeda, que saíram à rua para manifestar o seu descontentamento face ao resultado eleitoral.

À BBC uma ativista mostrou-se preocupada com “uma margem tão estreita”, argumentando que a diferença de votos “reflete o quão dividido o país está”. “Há uma sensação palpável de inquietação no ar”, observou.

Em Barranquilla, na costa, o ambiente no comício de De la Espriella era de festa com muitas camisolas amarelas da seleção nacional colombiana à vista. Ouviam-se frases como “Mantém-te firme pela pátria” e “Fora, Petro!” e podia ler-se a seguinte inscrição em vários bonés: “Make Colombia Great Again!”

Apoiantes de De la Espriella celebram vitória do candidato (AP Photo/Ivan Valencia)

“Estamos orgulhosos do Tigre. Esperamos que ele mude o país para um novo onde possamos ter empregos e, acima de tudo, mais segurança”, disse um apoiante.

Através da rede social Truth, o presidente dos EUA, manifestou o seu agrado com a vitória do candidato. “Ele ganhou, EM GRANDE!”, escreveu Donald Trump.

De resto, De la Espriella congratulou-se pelo resultado, prometendo dar início a uma “nova história para a nação; uma nova era, uma mudança de ordem”, honrando a Constituição de 1991, reforçou no seu discurso.

De acordo com a Reuters, estes resultados revelam poucas diferenças em relação à contagem inicial da primeira volta das Presidenciais, realizada a 31 de maio.