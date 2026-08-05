Abdul El-Sayed é o nome do momento nos EUA

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É um olhar para o futuro e uma esperança para a ala progressista da política norte-americana

O esforço progressista para reformular o Partido Democrata triunfou esta terça-feira no estado decisivo do Michigan, com a vitória do antigo funcionário da saúde pública Abdul El-Sayed sobre a deputada Haley Stevens, mais moderada, e sobre a cúpula do partido, que a apoiava.

El-Sayed teve uma campanha eleitoral para o Senado 30 vezes inferior à investida televisiva - cerca de metade dos 62 milhões de dólares gastos em anúncios foram financiados pela Comissão de Assuntos Públicos Israel-Americano (AIPAC), que procurava derrotar um crítico acérrimo da guerra de Israel em Gaza após os ataques do Hamas a 7 de outubro de 2023.

El-Sayed mostrou-se muito mais capaz de atrair a atenção online - em parte devido à sua omnipresença em podcasts e redes sociais, em entrevistas com influenciadores e nos media tradicionais, bem como a uma agenda constante de comícios com grande audiência. Utilizou estas aparições para promover uma agenda que resumiu num slogan simples: dinheiro fora da política, dinheiro no bolso e saúde pública universal.

Ao longo do caminho, El-Sayed construiu uma nova base progressista que incluía seguidores entusiastas nas redes sociais e um grupo empenhado de jovens voluntários.

A vitória apertada de El-Sayed, que garantiu um confronto decisivo em novembro com o ex-deputado republicano Mike Rogers, não foi apenas um indicador da ascensão dos progressistas dentro da coligação democrata. Foi também uma antevisão das batalhas que se avizinham em 2028, quando o partido escolherá o seu primeiro candidato para o liderar numa era política pós-Trump.

Esta foi a disputa mais acompanhada - e uma das várias disputas entre progressistas e moderados - na ronda das primárias desta terça-feira no Kansas, Michigan, Missouri, Virgínia e Washington.

Os eleitores definiram os candidatos nas eleições para governador no Michigan e no Kansas. Também escolheram os seus candidatos em importantes disputas para o Congresso na Virgínia. E uma deputada democrata incumbente derrotou uma ex-deputada socialista democrata que procurava recuperar o seu antigo lugar no Missouri.

Eis os principais pontos das primárias desta terça-feira:

Abdul El-Sayed discursa durante um evento na noite das eleições primárias em Detroit, na quarta-feira, 5 de agosto (Julia Demaree Nikhinson/AP via CNN Newsource)

A vitória de El-Sayed cria um grande teste

A vitória de El-Sayed inaugura um grande momento tanto para o Partido Democrata como para a ala Bernie Sanders do partido.

Embora esta ala e os socialistas democráticos (um rótulo que El-Sayed não reivindica) tenham obtido uma força significativa nas primárias, isto aconteceu quase inteiramente em áreas azuis profundas.

A vitória de El-Sayed nas primárias apresenta-nos algo raro: um teste para um candidato de extrema-esquerda numa disputa crucial.

Há muito em jogo - ganhar ou perder.

Se ganhar, El-Sayed provará que o partido não tem de temer candidatos um pouco mais rígidos ideologicamente. Se tiver um desempenho particularmente bom, poderá até reforçar as teorias de que os Democratas se saem melhor com candidatos mais convincentes, capazes de aumentar a participação da base.

Esta é basicamente a teoria que Sanders nunca teve a oportunidade de testar numa eleição presidencial, tendo perdido as primárias de 2016 e 2020.

Mas se perder - sobretudo naquele que poderá ser um bom ano para os democratas a nível nacional - El-Sayed terá confirmado os alertas do establishment sobre ele e candidatos como ele.

Até à data, não temos dados suficientes para comprovar que El-Sayed terá necessariamente um desempenho melhor ou pior do que Stevens na eleição geral. (Rogers, no entanto, afirmou em privado que se sente em "boa situação" contra El-Sayed, segundo a CNN.)

A disputa pelo Senado em 2026 irá provavelmente focar-se bastante em El-Sayed e em como poderá sair-se bem entre os eleitores indecisos, e os resultados também poderão dizer muito sobre o futuro do Partido Democrata.

A deputada Haley Stevens conversa com a imprensa antes de realizar um evento de campanha em Detroit, no dia 24 de julho (Bill Pugliano/Getty Images via CNN Newsource)

Uma grande derrota para o cada vez mais pressionado AIPAC

A derrota de Stevens deverá ajudar a consolidar outra narrativa emergente na esquerda: a Comissão de Assuntos Públicos Israelo-Americano (AIPAC) está a revelar-se um grande problema para os progressistas, talvez até um fardo.

O grupo pró-Israel mais influente do país e as suas entidades afiliadas gastaram mais de 30 milhões de dólares a ajudar Stevens - de longe o maior investimento do AIPAC num único candidato. Mas esse gasto pode muito bem ter jogado contra ela.

Como os eleitores democratas se têm virado fortemente contra Israel nos últimos anos, ser conhecido como o candidato do AIPAC e ser pró-Israel está a tornar-se um argumento cada vez mais utilizado nas primárias democratas. E El-Sayed estava feliz por se concentrar na origem do dinheiro por detrás de Stevens.

É difícil isolar completamente o fator Israel e o AIPAC. E o AIPAC obteve uma vitória esta terça-feira, tendo gastado mais de dois milhões de dólares para ajudar o deputado do Missouri, Wesley Bell, a derrotar facilmente a ex-deputada socialista-democrata Cori Bush.

Mas o desempenho dividido do AIPAC neste ciclo eleitoral não é tão bom como costuma ser, de acordo com os dados compilados pelo New York Times. Além disso, o grupo geralmente não veicula anúncios sobre questões relacionadas com Israel - um reconhecimento tácito de que provavelmente não são particularmente úteis.

William Lawrence, cofundador do Sunrise Movement (William Lawrence para o Congresso dos EUA via CNN Newsource)

Mais um bom dia para a DSA

A vitória de El-Sayed não foi a única grande vitória para a ala esquerda do Partido Democrata esta terça-feira.

Dois socialistas democratas também venceram primárias importantes para a Câmara dos Representantes no Michigan.

Talvez a maior delas tenha sido a vitória do ativista climático William Lawrence no 7.º distrito. Lawrence impôs-se depois de dois candidatos mais alinhados com o establishment - a ex-embaixadora dos EUA na Ucrânia, Bridget Brink, e o veterano da Marinha SEAL, Matt Maasdam - terem dividido o resto dos votos.

E esta é uma eleição geral decisiva. Isto significa que a ala de Sanders no partido enfrenta agora importantes provas de fogo tanto na corrida para o Senado como numa importantíssima disputa para a Câmara dos Representantes.

A campanha de Lawrence foi fortemente criticada pelo Congressional Black Caucus e até pelo líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, depois de o Huffington Post ter publicado declarações de Lawrence sobre a sua candidatura em 2024, afirmando que os líderes políticos negros "desarmam a esquerda branca".

A CNN está também a projetar que o deputado estadual socialista democrata Donavan McKinney derrotou o deputado Shri Thanedar no 13.º distrito, com sede em Detroit.

O resultado pode ter tido menos a ver com políticas públicas do que com representação racial - a cidade, de maioria negra, estava sem um representante negro pela primeira vez desde a década de 1950 -, mas não deixa de ser uma vitória para a DSA.

Estas vitórias seguem-se a outras conquistas importantes para os socialistas democratas e representam a terceira vez que um deles derrota um incumbente neste ciclo eleitoral - as outras duas ocorreram na cidade de Nova Iorque e no Colorado.

A DSA sofreu, no entanto, um revés esta terça-feira, com a derrota de Bush no Missouri.

Um candidato apoiado por Trump perde - para um candidato que desistiu da corrida

Os democratas nacionais não foram os únicos a lidar com a deceção numa disputa renhida para a Câmara dos Representantes no Michigan.

No lado republicano, tivemos um resultado bastante surpreendente: Tom Smith, que suspendeu a sua campanha no mês passado, derrotou o candidato apoiado por Trump, Amir Hassan, no 8.º distrito congressional.

O pouco conhecido Smith não parece ter apresentado relatórios federais de financiamento de campanhas nem ter conduzido uma campanha robusta. O seu site descreve-o como proprietário de uma pequena empresa.

Hassan é um veterano da Marinha dos EUA e ex-agente federal da lei que serviu como comandante de turno nos campos de prisioneiros da Baía de Guantánamo. Trump apoiou-o numa publicação nas redes sociais em junho, e arrecadou mais de 700 mil dólares para a sua campanha.

É um grande golpe para o Partido Republicano. O 8.º distrito de Michigan é uma das melhores oportunidades de conquista para o partido. Trump chegou a vencer o distrito por dois pontos percentuais em 2024, mesmo com a vitória da deputada democrata Kristen McDonald Rivet.

Tentativa republicana de dificultar as propostas de emenda constitucional falhou

Os republicanos continuam a responder ao sucesso das propostas de esquerda pedindo aos eleitores que aprovem propostas que dificultariam a aprovação de outras.

O problema? Os eleitores continuam a rejeitar estas manobras. E esta terça-feira trouxe uma grande rejeição - uma rejeição espetacular, diga-se.

Os eleitores do Missouri rejeitaram esmagadoramente a Emenda 4. Esta emenda, liderada pelo Partido Republicano, exigia que as propostas de emenda constitucional obtivessem a maioria dos votos em todos os círculos eleitorais do estado. Isto aumentaria consideravelmente o limite necessário para a aprovação destas emendas, que actualmente apenas exigem a maioria dos votos em todo o estado, permitindo que os distritos com uma forte presença republicana as vetem na prática.

Eleitores depositam os seus votos no dia das eleições primárias na Igreja Have Bible Will Travel, em St. Louis, na terça-feira, 4 de agosto (Michael Thomas/AP via CNN Newsource)

Na noite desta terça-feira, a alteração tinha recebido apenas 20% dos votos.

A margem foi maior do que o habitual, mas o resultado foi previsível. Em 2023, os eleitores do Ohio rejeitaram por uma margem expressiva uma proposta republicana para elevar o limite necessário para a aprovação de medidas eleitorais para 60%. Iniciativas semelhantes também falharam por larga maioria no Arkansas e no Dakota do Sul. O Dakota do Sul também rejeitou a proposta de elevar o limite para 55% em 2018.

A única exceção recente? O Arizona, cujos eleitores aprovaram por uma pequena margem, em 2022, uma medida que exigia um limite de 60%, mas apenas para aumentos de impostos.

Os republicanos também falharam outra tentativa de aprovação de uma medida eleitoral, com os eleitores do Kansas a rejeitarem uma proposta para tornar os juízes do Supremo Tribunal estadual eleitos pelo voto popular. (Atualmente, são nomeados pelo governador, e o Kansas elegeu vários governadores democratas, apesar de ser um estado tradicionalmente republicano.) A medida visava tentar reverter uma decisão de 2019 sobre o direito ao aborto.

Escolha da governadora do Kansas, Laura Kelly, perde na corrida para a substituir

Michigan não foi o único lugar onde os democratas estavam em dúvida se conseguiriam o candidato certo.

Isso também aconteceu na corrida para governador do Kansas, onde a senadora estadual Cindy Holscher derrotou o senador estadual Ethan Corson.

A senadora estadual do Kansas, Cindy Holscher, discursa durante uma conferência de imprensa no Capitólio, em Topeka, no Kansas, em janeiro de 2023.

Corson recebeu o apoio da governadora democrata Laura Kelly, com mandato limitado, bem como da ex-governadora Kathleen Sebelius e de outras figuras do establishment. Holscher, embora tivesse um historial relativamente moderado, adotou um estilo mais combativo e populista, prometendo enfrentar os republicanos de frente.

Embora o Kansas seja um estado republicano, elegeu vários governadores democratas ao longo dos anos. Holscher enfrenta agora o presidente do Senado estadual, Ty Masterson, que venceu facilmente as primárias republicanas com o apoio de Trump.

As outras primárias para governador na noite desta terça-feira tiveram lugar no Michigan e os resultados foram mais ou menos os esperados. A secretária de Estado democrata, Jocelyn Benson, venceu com folga e vai enfrentar o deputado republicano John James, apoiado por Trump. James derrotou o empresário e ex-candidato presidencial com poucas hipóteses de vitória, Perry Johnson.

A governadora democrata Gretchen Whitmer está a cumprir o seu último mandato.

Os democratas têm alguma hipótese na corrida ao Senado no Kansas?

Adam Hamilton, pastor de uma megaigreja metodista unida e com um historial comprovado de angariação de fundos, conquistou a nomeação democrata para enfrentar o senador republicano Roger Marshall - dando ao partido uma pequena hipótese de conquistar um lugar, enquanto procura os quatro lugares necessários para obter a maioria no Senado em novembro.

Procura ser o exemplo mais recente de como o Kansas, ocasionalmente, demonstra vontade de desafiar a sua reputação de estado profundamente republicano dos últimos anos. Kelly derrotou candidatos republicanos por duas vezes no estado conservador durante as suas duas candidaturas ao governo, em 2018 e 2022. E logo após a decisão do Supremo Tribunal dos EUA que revogou o caso Roe v. Wade, os eleitores, em 2022, rejeitaram de forma esmagadora uma emenda que afirmava não existir um direito constitucional ao aborto no estado.

O candidato democrata ao Senado dos EUA, Adam Hamilton, discursou num evento na noite das eleições em Lenexa, no Kansas, na terça-feira (KSHB via CNN Newsource)

Hamilton arrecadou mais de 3,6 milhões de dólares nos dois primeiros meses da sua campanha e terminou o período de angariação de fundos, que terminou a 30 de junho, com 2,6 milhões de dólares em caixa. Superou outros 10 democratas esta terça-feira, enquanto Marshall também venceu com uma oposição simbólica.

A tarefa mais difícil para Hamilton pode ser distanciar-se de um Partido Democrata que já é impopular no Kansas e está a inclinar-se rapidamente para a esquerda.

Para vencer, pode precisar que um grande número de eleitores divida os seus votos entre a corrida ao Senado e a corrida para governador, que representa potencialmente a melhor oportunidade do Partido Republicano para conquistar um lugar no executivo estadual em novembro.

Numa entrevista a Jake Tapper, da CNN, Hamilton disse não acreditar que os socialistas democratas, que derrotaram vários democratas incumbentes este ano, tenham "um impulso em todo o país". Os habitantes do Kansas, disse, são "pessoas de centro".