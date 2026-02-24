Este cão foi abandonado no aeroporto à frente de todos. Um agente da polícia deu um final feliz a uma história "de partir o coração"

Há 33 min
Skeeter Black e JetBlue. (Imagem: Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas)

Um goldendoodle de dois anos foi deixado amarrado num aeroporto em Las Vegas. No exato momento em que a dona o abandonava, foi interpelada por agentes da polícia, entre os quais aquele que lhe viria a dar uma nova casa

Embora uma parte da história “seja de partir o coração”, o que aconteceu depois “foi simplesmente extraordinário”, escreveu no Facebook a equipa de resgate que deu uma nova oportunidade a “JetBlue”.

Mas recuemos até ao início.

O simpático goldendoodle, de dois anos, preparava-se para um destino não tão simpático no aeroporto Harry Reid Internation, em Las Vegas, não fosse o agente da polícia Skeeter Black. O animal foi encontrado amarrado a uma estrutura de metal enquanto observada a sua dona afastar-se de um balcão de atendimento da JetBlue e a dirigir-se até à porta de embarque.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LVMPD (@lvmpd)

Interpelada por agentes no local, respondeu que a companhia não permitiria que voasse com o animal, mas a polícia declarou ao Washington Post que a documentação necessária para o fazer não tinha sido sequer preenchida. Foi acusada de abandonar o animal, entre outras infrações.

Tinha dez dias para reclamar e reaver o seu cão, mas não o fez. Alguns funcionários da companhia aérea e da polícia acolheram-no até que os serviços de proteção animal o levassem para um abrigo. Recebido por um grupo de resgate canino, foi apelidado de “JetBlue”, dadas as circunstâncias em que foi encontrado.  

A polícia de Las Vegas partilhou a história nas redes sociais, juntando duas fotografias do animal sorridente, atraindo muitos potenciais adotantes.  Mais de 2.700 pessoas de todo o mundo prontificaram-se a fazê-lo, segundo a cofundadora do Retriever Rescue de Las Vegas, em declarações ao jornal norte-americano.  

Foi Skeeter Black, um dos agentes que encontrou "JetBlue" amarrado no aeroporto que lhe deu um novo lar. “Estamos muitos entusiasmados para apresentar o novo cão à família”, partilhou o novo tutor do animal. "Vamos aproveitar a companhia dele. Ele vai ser mesmo muito amado." 

As imagens partilhadas pela Polícia Metropolitana de Las Vegas nas redes sociais mostram o incidente, que ocorreu a 2 de fevereiro. A mulher, com o rosto desfocado, surge a aproximar-se de um balcão de atendimento da JetBlue com o goldendoodle, mas vai-se embora sem ele. O cão fica a vê-la afastar-se, até ser abordada pelos agentes.

Segundo a polícia, a antiga dona ainda resistiu às tentativas de detenção, enquanto os agentes a escoltavam até ao balcão, tendo sido acusada de abandono e de resistência a agente de autoridade.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LVMPD (@lvmpd)

Ben Jenkins, voluntário na Retriever Rescue de Las Vegas, que acolheu JetBlue temporariamente, levou-o ao veterinário para ser vacinado e esterilizado. Quando o animal chegou a sua casa terá entrado numa caixa de transporte e adormecido.

Se inicialmente parecia nervoso, Jenkins contou ao Washington Post que JetBlue já brincava com os seus outros cães, quase uma semana depois, e com um osso de peluche rosa que escolheu numa loja.

“Ele é resiliente. Nada o afetou. Ainda anda de cauda levantada, a abanar. Só quer divertir-se. Só quer amor.”

“Depois de tudo o que ele passou, a ideia de voltar a experienciar abandono deixa-nos em estado de alerta máximo”, escreveu a Retriever Rescue de Las Vegas nas redes sociais, antes de Skeeter Black manifestar a sua vontade. “Vamos ser extremamente criteriosos na escolha da família definitiva." 

O agente da polícia e a família já tinham submetido, em setembro, uma candidatura para adoção de um "doodle" e aguardavam o par certo. Eis que, cinco meses depois, ele apareceu. 

