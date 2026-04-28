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Lucros do Abanca Portugal sobem 21% para 25,7 milhões de euros no primeiro trimestre

Agência Lusa , BCE
Há 48 min
Abanca (Getty Images)

Lucros aumentaram 21,2% em relação ao mesmo período do ano passado

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O Abanca alcançou lucros de 25,7 milhões de euros, em Portugal, durante o primeiro trimestre, mais 21,2% em relação ao mesmo período de 2025.

No mercado nacional, o lucro antes de impostos aumentou 29,9% atingindo 36,7 milhões de euros, enquanto os impostos e outros encargos subiram 56,4%, situando-se em 11 milhões de euros.

Entre janeiro e março, o volume de negócios centrou-se nos 20.445 milhões de euros.

As receitas provenientes da prestação de serviços aumentaram 13,5%, atingindo os 18 milhões nos primeiros três meses.

A margem de juros situou-se em 61,5 milhões de euros, uma descida de 1,5%.

A margem bruta foi de 87,4 milhões de euros, mais 10,2%, e a margem antes de provisões ficou em 37,4 milhões, mais 40,4%.

As provisões atingiram 3,2 milhões de euros ao longo dos meses de janeiro, fevereiro e março.

O grupo Abanca registou um lucro de 207,5 milhões de euros no primeiro trimestre, menos 5,7% face ao período homólogo, quando obteve 220 milhões de euros.

Já o lucro antes de impostos aumentou 0,4%, atingindo 246,3 milhões, mas os impostos e outros encargos subiram 52,9%, situando-se em 38,9 milhões de euros.

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Entre janeiro e março, o volume de negócios do grupo cresceu para 138.000 milhões de euros, o que representa um aumento de 6,5%.

Temas: Abanca Abanca Portugal Lucros banca
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