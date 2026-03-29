É candidato a xerife — e está acusado de homicídio. "Fiz o que qualquer bom pai faria"

Há 2h e 16min

Aaron Spencer, acusado de homicídio de segundo grau após disparar mortalmente contra um homem suspeito de abusar sexualmente da sua filha, concorre para xerife do Condado de Lonoke. O caso gerou debate sobre os limites legais da proteção parental e sobre a adequação de um acusado a liderar a aplicação da lei local

Aaron Spencer saiu pelas portas de vidro da biblioteca com um autocolante de votação azul e branco na sua camisa cinza aos quadrados. Cerca de uma dúzia de apoiantes receberam-no no parque de estacionamento, onde apertou mãos, bateu nos ombros e se inclinou para selfies.

Era o primeiro dia de voto antecipado no mês passado para as primárias republicanas nesta fortaleza conservadora do centro de Arkansas. Spencer acabara de votar nele próprio na corrida para xerife do Condado de Lonoke.

“Foi tão surreal ver o meu nome na lista de candidatos”, disse enquanto se misturava com eleitores sob um céu cinzento e nublado.

Numa guia próxima, os seus cartazes de campanha — “AARON SPENCER LONOKE COUNTY SHERIFF” — estavam em letras a preto e branco, lado a lado com os de outros candidatos.

No entanto, o candidato de 37 anos não é como os outros. Está acusado de homicídio.

Spencer aguarda julgamento pelo disparo fatal, em outubro de 2024, de um homem de 67 anos que estava em liberdade condicional após ter sido acusado de abuso sexual da filha de 13 anos de Spencer na altura. Spencer disse que descobriu que a filha estava desaparecida do seu quarto depois da meia-noite, saltou para a sua camioneta, percorreu as estradas próximas até a encontrar com o homem e disparou depois de uma confrontação. Admitiu tê-lo morto, mas declarou-se não culpado.

Spencer prepara cartazes de campanha no primeiro dia de voto antecipado no mês passado no Condado de Lonoke, Arkansas. CNN

Num desvio inesperado, Spencer anunciou no outono passado que se candidataria a xerife contra o atual titular, cujos adjuntos o tinham detido naquela noite. Spencer, um veterano do Exército sem experiência em forças policiais, está a concorrer contra o atual titular republicano John Staley, que ocupa o cargo há mais de 13 anos.

“As pessoas começaram a partilhar as suas próprias experiências de como o sistema falhou,” disse Spencer à CNN, explicando a razão da sua candidatura. “Eu estava a lutar com a ideia de ficar parado e não fazer nada.”

Durante mais de 16 meses, Spencer tem navegado sob escrutínio público. O caso dividiu os eleitores; muitos apoiam os seus esforços para mudar um sistema legal que acreditam ter falhado a sua família, enquanto outros preocupam-se com o impacto de tomar a justiça nas próprias mãos.

O seu processo gerou indignação nas redes sociais e várias petições pedindo que as acusações contra ele fossem retiradas, incluindo uma assinada por mais de 380.000 pessoas. Também provocou conversas em todo o Arkansas e além sobre os limites legais de um pai na proteção de um filho.

O vencedor da primária republicana tem fortes hipóteses de se tornar o próximo xerife num condado onde Donald Trump recebeu quase 76% dos votos em 2024. Se Spencer vencer a primária, criará um cenário incomum: o condado a processar um homem que poderia tornar-se o seu principal responsável pela aplicação da lei em novembro.

Muitos residentes apoiam Spencer

Os quase 30.000 residentes de Cabot representam cerca de um terço da população do Condado de Lonoke. A meia hora a leste de Little Rock, a pequena cidade atrai milhares de pessoas para o seu festival anual do morango. Casas modestas unifamiliares com bandeiras americanas são comuns, assim como pequenos comércios familiares misturados com algumas franquias.

Fora de Cabot, os cartazes de campanha são escassos. Em vez de passeios e vitrines, predominam terras agrícolas, pastagens abertas e casas isoladas — com algumas vilas pelo caminho. Nas estradas rurais que escurecem rapidamente à noite, os camiões parecem superar o número de carros.

Num café ou bar local, muitas pessoas têm opinião sobre o caso de Spencer. A maioria disse à CNN que acredita que ele fez o que muitos pais fariam para proteger um filho.

Para alguns, o caso tem uma dimensão pessoal. Crystal Reed frequentou o liceu no condado e disse ter sido abusada sexualmente quando tinha a idade aproximada da filha de Spencer. Acredita que, como outsider político, Spencer trará uma perspetiva nova que prioriza a segurança das crianças.

Crystal Reed disse que votou em Aaron Spencer no primeiro dia de voto antecipado. CNN

“Fui sexualmente agredida várias vezes… não havia ninguém para me proteger,” contou Reed, 47 anos, à CNN, acrescentando que votou em Spencer no início do voto antecipado, a 17 de fevereiro. “Felizmente ele conseguiu salvar a filha.”

Fez uma pausa, mãos a tremer, lutando contra as lágrimas.

“Não sou nada política. Esta é a terceira vez que voto na vida,” referiu. “Mas esta é a única vez que realmente importou para mim.”

Outro residente, Shelby Cooney, disse que não votaria para condenar Spencer se estivesse num júri.

“Não acho que alguém com a cabeça normal o condenaria por salvar a sua filha,” afirmou. Cooney, que também fora abusada sexualmente quando jovem, disse ter sido manipulada para pensar que tudo tinha sido apenas um sonho.

“Só gostava de ter tido um homem forte como ele do meu lado,” acrescentou.

Mas outros na cidade sentem que Spencer foi longe demais.

“Sendo mãe, consigo entender como se sentiu quando a filha passou pelo que passou,” afirmou Lia Bell, residente de Cabot. “Mas… ele está acusado de homicídio. Como agente da lei, não quero alguém que dispare por impulso… quero alguém que retire a emoção da equação e siga a lei em todas as circunstâncias.”

Outra residente, Annber Evans, disse acreditar que algumas pessoas estão tão focadas no “heroísmo” de Spencer que não consideram como o caso afetaria a relação com o gabinete do procurador do condado se ele fosse eleito.

“Estou a dizer que discordo do que ele fez pela filha? Não. Estou apenas a dizer que ele tornar-se xerife não faria do Condado de Lonoke um lugar melhor… Tornaria cada caso uma luta de poder.”

A noite de outubro que mudou tudo

Antes de serem lançados para os holofotes, os Spencer eram apenas mais uma família jovem no Condado de Lonoke, de onde é natural a esposa Heather. Juntos há 20 anos, mudaram-se do centro da Florida em 2018 com os dois filhos para cuidar do pai dela, então gravemente doente.

A sua quinta, junto a uma estrada principal, está cheia de galinhas e perus que vagueiam livremente sob a supervisão de Nova, uma Great Pyrenees branca, e outros cães. Spencer, empreiteiro e agricultor, também cria perus, incluindo um macho chamado JerryBoy.

Numa altura, a família tinha mais de 100 perus, mas Aaron Spencer disse ter vendido a maioria para pagar honorários de advogados e não poder cuidar de todos enquanto se preparava para o julgamento.

Os Spencer criam perus na quinta, embora tenham precisado de vender muitos para pagar custos legais. CNN

“Queria ser conhecido como ‘aquele tipo que cria os maiores e mais fixes perus’,” confessou Spencer.

Por agora, é mais conhecido pelo que aconteceu naquela noite de outono em 2024.

Aaron Spencer afirmou que acordou a meio da noite com o cão da filha a ladrar e descobriu que ela tinha desaparecido, encontrando-se, no seu lugar, um peluche debaixo dos cobertores, de acordo com o depoimento prestado aquando da sua detenção.

Na altura, o casal estava muito nervoso. Quatro meses antes, a filha deles tinha revelado que tinha sido vítima de abuso sexual por parte de Michael Fosler, que conhecera na casa de um amigo da família, disseram.

Fosler, mais de 50 anos mais velho, aliciava a adolescente via mensagens de texto, disse Heather Spencer no Facebook.

Fosler foi preso e enfrentou 43 acusações criminais, incluindo assédio online a criança, agressão sexual, atos sexuais com menores e posse de pornografia infantil. Todas as acusações estavam relacionadas com a filha de Spencer, revelou Staley à CNN.

Declarou-se inocente e foi libertado sob caução de 50.000 dólares, com ordens de não ter contacto com a adolescente. O seu advogado na altura não respondeu aos pedidos de comentário da CNN.

Fotografia de Michael Fosler, fornecida pelo Gabinete do Xerife do Condado de Lonoke. Gabinete do Xerife do Condado de Lonoke

Pouco depois da mulher chamar o 911, Spencer viu a camioneta de Fosler numa estrada próxima com a filha dentro, segundo o relatório. Contou às autoridades que perseguiu o veículo e colidiu com ele na interseção seguinte. A filha tentou sair do lado do passageiro, mas Fosler agarrou-a, contou Spencer.

Spencer ordenou que saísse do carro, mas Fosler “lançou-se em direção a ele” com algo na mão e gritou “F**k you”, segundo o relatório. Spencer disparou até a arma ficar sem munições, depois saltou sobre ele e bateu-lhe com a pistola. Chamou então o 911.

Os familiares de Fosler nunca se pronunciaram publicamente, e um funcionário local disse que merecem compaixão.

“Ele tinha uma família que não fazia ideia do que ele estava a fazer, e isso também os magoa,” considerou Staley, o atual xerife, à CNN no mês passado. “É uma situação horrível.”

A CNN tentou contactar familiares de Fosler sem sucesso.

Spencer enfrenta acusação de homicídio de segundo grau, que em Arkansas tem pena máxima de 30 anos de prisão. Também enfrenta pena adicional por uso de arma de fogo, que pode aumentar a sentença se condenado.

O gabinete do procurador do condado não respondeu aos múltiplos pedidos de comentário da CNN.

A filha está a ‘aprender a confiar em si própria novamente’

O advogado de Spencer afirmou que o casal temia que a filha estivesse em grave perigo quando saiu de casa com Fosler naquela noite. Ela era a única testemunha nas acusações de agressão sexual contra Fosler, cujo julgamento estava marcado para começar três meses depois.

“Nessa altura, ela era a única coisa que o separava da prisão,” revelou Erin Cassinelli, advogada de defesa.

Após o tiroteio, os Spencer retiraram-se para a quinta para proteger a filha do escrutínio. Lá, como parte da terapia, ela anda a cavalo árabe resgatado numa vasta pastagem atrás da casa. Os pais dizem que a ajudou muito.

“Há algo na personalidade deles,” referiu Aaron Spencer. “Eles sabem exatamente como nos sentimos.”

O casal acrescentou que a filha, agora com 15 anos, está a reconstruir lentamente a sua sensação de segurança. “Ela está a aprender a confiar em si própria novamente,” afirmou Heather Spencer.

E, há duas semanas, foi ao seu primeiro baile de liceu.

“Quando seu filho passou por um trauma grave, é difícil imaginar um dia em que a vida volte a parecer ‘normal’”, escreveu Heather Spencer no Facebook. “Marcos que antes pareciam simples passam a ter um peso enorme. Demoram mais a alcançar e vêm com outro tipo de ansiedade, aquela nascida de um sistema nervoso que aprendeu que o mundo nem sempre é seguro.”

Bandeiras americanas adornam lojas em Lonoke, Arkansas. CNN

“Ficámos apenas gratos por ela ter sido uma adolescente normal por uma noite,” acrescentou.

Alguns dias, no entanto, são melhores que outros.

“Coisas podem ser uma verdadeira montanha-russa às vezes,” acrescentou Aaron Spencer. “Acho que é normal para quem passou por trauma. Ela está a ir bastante bem, considerando tudo.”

O xerife atual questiona a experiência de Spencer

A campanha de Spencer focou-se nos temas do seu caso, incluindo a proteção de crianças contra predadores sexuais. Condenou o valor da caução de Fosler, argumentando que era baixo demais para alguém acusado de múltiplos abusos a crianças.

Apresenta-se como outsider, com foco na transparência, responsabilização e segurança das famílias. Antes do abuso da filha, confessa, não tinha interesse em política.

Se eleito, disse que quer ajudar a mudar um sistema que acredita ter falhado a sua família.

Alguns críticos disseram que a candidatura é uma tentativa de influenciar o seu resultado legal. Outros criticaram que dramatiza a eleição local. Um terceiro candidato republicano, David Bufford, também está na lista.

“É difícil pensar que já existe todo este caos a nível federal e agora ter também isto aqui em casa, esta loucura”, afirmou Ethan Hall, que vive na cidade vizinha de Ward. “Pensar que se pode simplesmente fazer justiça pelas próprias mãos dessa forma e acreditar que se pode candidatar-se a xerife, para mim é simplesmente estranho.”

Spencer reconhece que a candidatura surpreendeu muita gente, mas mantém que não está a tentar manipular o sistema legal.

“Isto não foi um passo calculado,” afirmou. “Vi falhas nas forças de segurança em primeira mão.”

“Já temos o stress de ajudar a filha e a família a curar enquanto ainda estamos a passar por isto,” acrescentou. “E de repente adicionas uma campanha, agora estás no centro das atenções. Vais ter de encontrar pessoas… prestar contas. Há muito para aprender. Mas… estou entusiasmado por poder fazer algo pela comunidade, pela família.”

Spencer, que serviu na 82ª Divisão Aerotransportada do Exército e foi destacado no Iraque como paraquedista nos anos 2000, disse que o trabalho de xerife é ser líder. “É gerir instalações e equipamento. É liderar pessoas. Fiz isso no exército. Fiz no setor privado,” afirmou.

O julgamento de Aaron Spencer será realizado em Lonoke, sede do condado. CNN

Os apoiantes dizem que oferece uma perspetiva fresca há muito necessária. Mas Staley, o xerife atual, questionou a falta de experiência em aplicação da lei.

“Não se aprende este trabalho de um dia para o outro. Não é treino no próprio emprego,” disse à CNN no mês passado. “Trabalhei arduamente durante 25 anos… ser xerife não é só luzes azuis e algemar pessoas. É gerir processos, liderar equipas, gerir a prisão.”

Questionado sobre pessoas que chamam a Spencer herói por defender a filha, Staley disse: “Não sei se ‘herói’ é a palavra… acho que ele fez coisas pelas quais terá de responder.”

Nos dias após o tiroteio, Staley disse que a decisão de acusar Spencer cabia aos procuradores e que ele não defendia qualquer acusação específica.

Mas, no mês passado, afirmou que "se um dos nossos adjuntos tivesse apanhado aquele veículo, colidido, saído e começado a disparar, com as provas que temos, estariam na mesma situação."

Espera-se marcação de nova data de julgamento

Quase um ano e meio após o tiroteio fatal, os Spencer ainda aguardam nova data de julgamento.

O julgamento, inicialmente marcado para final de janeiro no Condado de Lonoke, foi adiado no início deste ano após o Supremo Tribunal do Arkansas ter recusado o juiz original. Um juiz reformado foi nomeado para assumir o caso, mas os próximos passos permanecem incertos.

Aaron conquistou a nomeação republicana para o cargo de xerife de um condado no Arkansas, de acordo com o gabinete do secretário de Estado do Arkansas, mas se for condenado, os republicanos do condado terão de escolher um novo candidato, disse Staley.

Com nova ronda de eleições em novembro, Spencer pensa em todos os possíveis desfechos legais.

“Estou tão preparado quanto qualquer pessoa. Só encaro um dia de cada vez,” disse. “Fiz o que qualquer bom pai faria — apenas salvar e proteger o filho. Isso vai, com certeza, refletir-se na nossa forte defesa legal.”