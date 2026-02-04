Carro a arder corta A5 em Alfragide

Há 42 min

Trânsito está a ser desviado para a CRIL

A circulação encontra-se cortada na A5, ao quilómetro quatro, no sentido Cascais – Lisboa devido a um acidente com um veiculo ligeiro de mercadorias que está a arder, de acordo com a Brisa e os bombeiros de Algés.

De acordo com uma nota da BRC – Brisa Concessão Rodoviária, o trânsito está a ser desviado para a CRIL – Cintura Regional Interna de Lisboa.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Algés disse à Lusa que um veículo ligeiro de mercadorias se incendiou, não adiantando mais pormenores sobre feridos ou o estado do trânsito já acumulado na via.

O km 4 da A5 no sentido Cascais-Lisboa situa-se nas imediações de Alfragide / Damaia / Monsanto (Lisboa), próximo da saída para a CRIL (A36).

A A5 liga Lisboa a Cascais com um percurso total de cerca de 30 km, sendo um dos principais eixos de entrada/saída da capital.