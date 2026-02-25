Brisa estima encontrar solução técnica para derrocada na A5 na próxima semana

Há 23 min

Derrocada provocou condicionamentos de trânsito no passado dia 11, no quilómetro um da A5

A Brisa explicou esta quarta-feira no parlamento que o deslizamento ocorrido na A5 (Lisboa-Cascais), na zona de Monsanto, resultou de um volume “anormal” de água e adiantou que a análise técnica para definir a solução estará concluída na próxima semana.

O presidente da comissão executiva do Grupo Brisa, António Pires de Lima, e o vogal Manuel Melo Ramos foram ouvidos esta manhã na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, a requerimento do Chega, para falar sobre a manutenção das autoestradas A1 e A5, na sequência de incidentes causados pelas tempestades que assolaram o país.

Questionado sobre os condicionamentos de trânsito verificados desde o dia 11 de fevereiro no quilómetro um da A5, na subida de Monsanto, devido a um deslizamento de terras, Manuel Melo Ramos ressalvou que “o talude afetado é de grande dimensão” e que se prolonga além da área concessionada, abrangendo a zona da mata de Monsanto.

“Verificamos que os sistemas de drenagem, quer na zona da concessão, quer na mata de Monsanto, funcionaram bem durante décadas e asseguraram a sua função de estabilização do talude. Não havia qualquer indício de instabilização”, ressalvou.

Manuel Melo Ramos referiu que o “volume excecional de água”, provocado pelas recentes tempestades, levou à instabilização dos solos e ao arrastamento de lamas e pedras para a via, levando, num primeiro momento, ao corte preventivo de três das quatro vias no sentido Lisboa-Cascais.

A circulação foi, entretanto, progressivamente reposta, mantendo-se atualmente uma via condicionada enquanto decorrem trabalhos de monitorização e estabilização do talude.

Questionado sobre a metodologia e o cronograma da intervenção, o administrador da Brisa explicou que se encontra em curso uma análise técnica, que deverá estar concluída na próxima semana.

“Eu neste momento não consigo antecipar o cronograma, na medida em que, como referi, não temos ainda a solução definitiva que contamos ter no final da próxima semana”, apontou.