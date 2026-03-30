Motociclista sem carta foge da A1 após queda e deixa pendura ferido na autoestrada

Agência Lusa , CM
Há 1h e 32min
Estrada

Homem de 31 anos foi entretanto constituído arguido por condução perigosa, omissão de auxílio, condução sem habilitação legal e ofensa à integridade física por negligência

A GNR do Porto constituiu arguido um homem de 31 anos, sem carta de condução, por estar envolvido num acidente de viação na Autoestrada 1 (A1), em Gondomar, e ter fugido do local, adiantou a Guarda, esta segunda-feira.

Em comunicado, a GNR explicou que na sequência de um acidente de viação envolvendo um motociclo na A1 em Gondomar, no distrito do Porto, identificaram o agora arguido como interveniente naquele.

Os militares detetaram que o suspeito não tinha carta de condução.

Do acidente resultou um ferido, uma mulher de 27 anos, que foi transportada para uma unidade hospitalar, referiu.

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Gondomar, assinalou a GNR.

O homem foi constituído arguido no domingo por condução perigosa, omissão de auxílio, condução sem habilitação legal e ofensa à integridade física por negligência, acrescentou.

“A GNR relembra que é responsabilidade de todos os condutores, em caso de acidente, colaborar com as autoridades policiais, bem como com os restantes intervenientes”, apontou.

O abandono do local de um acidente de viação de que resultem feridos poderá configurar a prática de um crime de omissão de auxílio, reforçou a GNR.

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