A29 interrompida no sentido Norte/Sul em Avanca devido a incêndio em camião

A circulação na autoestrada 29 (A29) estava às 06:50 interrompida no sentido Norte/Sul na zona de Avanca, no distrito de Aveiro, devido a um incêndio num camião, que não causou vítimas, segundo fonte da proteção civil.
“O camião incendiou-se cerca das 04:00 ao quilómetro 15,6 na A29 no sentido Norte/Sul na zona de Avanca, no concelho de Estarreja, mas não causou vítimas. A circulação na autoestrada encontra-se interrompida”, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Região de Aveiro.
Às 07:00 estavam no local 19 operacionais com o apoio de oito veículos.