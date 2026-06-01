A29 interrompida no sentido Norte/Sul em Avanca devido a incêndio em camião

Agência Lusa , MM
Há 1h e 3min
Às 07:00 as chamas eram combatidas por 19 operacionais apoiados por oito viaturas

A circulação na autoestrada 29 (A29) estava às 06:50 interrompida no sentido Norte/Sul na zona de Avanca, no distrito de Aveiro, devido a um incêndio num camião, que não causou vítimas, segundo fonte da proteção civil.

“O camião incendiou-se cerca das 04:00 ao quilómetro 15,6 na A29 no sentido Norte/Sul na zona de Avanca, no concelho de Estarreja, mas não causou vítimas. A circulação na autoestrada encontra-se interrompida”, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Região de Aveiro.

Às 07:00 estavam no local 19 operacionais com o apoio de oito veículos.

Temas: A29 Avanca Incêndio Camião Transito
