Idoso em contramão na A28 em Vila do Conde causa acidente com quatro feridos

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 42min
Acidente

Acidente aconteceu na última noite. No carro conduzido pelo idoso, de 88 anos, seguia também uma mulher, de 85 anos, e ambos sofreram ferimentos graves

Um carro conduzido por um idoso circulou em contramão na última noite vários quilómetros na Autoestrada (A) 28, no sentido sul/norte, em Vila do Conde, antes de colidir com outra viatura, provocando três feridos graves, revelou esta sexta-feira a GNR.

Fonte oficial da Guarda esclareceu que no carro conduzido pelo idoso, de 88 anos, seguia também uma mulher, de 85 anos, e ambos sofreram ferimentos graves na colisão ocorrida ao quilómetro 25 daquela autoestrada.

No outro carro seguia um casal, ambos com 35 anos, tendo o condutor sofrido ferimentos graves e a companheira ferimentos ligeiros, tendo os quatro sido transportados para o hospital, acrescentou a fonte.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Temas: A28 Acidente Contramão Vila do Conde

