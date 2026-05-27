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A17 cortada num sentido em Cantanhede devido a colisão entre dois veículos

Agência Lusa , TFR, notícia atualizada às 07:52
Há 1h e 13min
Acidente
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Acidente provocou um morto

A circulação na Autoestrada 17 (A17) estava às 06:30 interrompida no sentido Sul/Norte perto de Cantanhede, Coimbra, devido a uma colisão entre dois veículos de mercadorias que causou um morto, disse à Lusa fonte da proteção civil.

“O alerta para o acidente que ocorreu ao quilómetro 82 da A17 [que liga Aveiro à Marinha Grande], na zona de São Caetano, Cantanhede, que causou também um ferido ligeiro, foi dado às 03:58”, disse fonte do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, a estrada encontra-se cortada no sentido Sul/Norte para remoção dos veículos e limpeza da estrada.

Às 06:40 estavam no local 22 operacionais entre Bombeiros de Cantanhede e Mira, Guarda Nacional Republicana (GNR) e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com o apoio de 11 veículos.

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Temas: A17 Cantanhede Colisão Estrada cortada Acidente
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