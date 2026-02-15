APA estima que dentro de duas semanas estará concluído o "fecho provisório da zona onde rompeu o dique na A1"

Há 29 min

José Pimenta Machado estima que os trabalhos estarão concluídos dentro de "uma, duas semanas"

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente indicou este domingo, em entrevista à CNN Portugal, que dentro de duas semanas estará concluído o "fecho provisório da zona onde rebentou o dique" dos Casais, na margem direita do Mondego.

"Amanhã mesmo vão começar os trabalhos para o fecho provisório da zona onde rompeu o dique na A1. Isso é muito bom porque vai minimizar as cheias, quer na Ereira, quer em Montemor-o-Velho", adiantou José Pimenta Machado, referindo-se à rotura do dique dos Casais, que provocou o colapso da A1 em Coimbra.

Questionado sobre quanto tempo levará essa reconstrução, José Pimenta Machado admite que, embora seja "difícil estimar", essa reparação provisória poderá estar concluída dentro de "uma semana, duas semanas".

Já a reparação do troço da A1 que desabou na sequência do rebentamento do dique deverá demorar "várias semanas", conforme indicou na quinta-feira o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

Sobre as previsões do estado do tempo para os próximos dias, o responsável da Agência Portuguesa do Ambiente destaca que, pelo menos até ao próximo dia 24, "não há previsões de grande precipitação".

"Pelo contrário, há uma pequena chuva de Inverno que não nos causa qualquer problema, e portanto os caudais no Mondego vão continuar a baixar", adiantou, apontando como exemplo os níveis de caudais no Mondego, que estão neste momento "na ordem dos 500 metros cúbicos por segundo", quando há uns dias "este número era multiplicado por três".

"Portanto, há uma situação de alívio no Mondego", assinala José Pimenta Machado, acrescentando que também o caudal do rio Tejo flui agora nos 3 mil metros cúbicos por segundo, o que, sublinha, "é muito positivo".