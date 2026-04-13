Colisão entre pesado e ligeiro na A1 faz um morto e condiciona trânsito

Agência Lusa , CM
Há 53 min
Estrada

Vítima mortal seguia no veículo ligeiro

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Um acidente esta noite na A1, na zona do Cartaxo, entre um pesado de mercadorias e um ligeiro de passageiros deixou um morto e a via está condicionada no sentido de norte para sul.

"Uma colisão entre um veículo pesado de mercadorias e um ligeiro de passageiros ao quilómetro 56 da Autoestrada 1 [A1] resultou numa vítima mortal", confirmou à Lusa um oficial de serviço ao Comando Geral da Guarda Nacional Republicana.

De acordo com a mesma fonte, a vítima mortal, do sexo masculino, mas que ainda não se sabe a idade, encontrava-se no veículo ligeiro.

Este acidente ocorreu pelas 20:05 na zona da união das freguesias de Cartaxo e Vale da Pinta.

Os trabalhos das autoridades ainda estão a decorrer no local, pelo que o trânsito na A1 está "condicionado no sentido de norte para sul, na faixa da direita", referiu.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Cicil (ANEPC) ainda se encontram neste momento no local 11 operacionais e quatro viaturas.

Temas: A1 Cartaxo Colisão Trânsito

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