Ruiu parte da A1 em Coimbra onde rebentou o dique

Pedro Ramos Bichardo
Há 51 min

Colapso da autoestrada ocorreu "na zona de encontro da ponte com o maciço" no sentido Norte-Sul, ao quilómetro 191,2

Parte do pavimento da A1 em Coimbra, junto ao Mondego, ruiu esta noite, após o colapso do dique de Casais, apurou a CNN Portugal junto da Brisa.

O comandante da Proteção Civil de Coimbra, Carlos Luís Tavares, confirmou à CNN Portugal que este colapso da autoestrada ocorreu "na zona de encontro da ponte com o maciço" no sentido Norte-Sul, ao quilómetro 191,2.

"A pressão do Rio Mondego é muita e afetou a zona onde a ponte assenta. A erosão acabou por fazer este estrago", explicou o comandante.

A autoestrada do Norte estava cortada desde as 17:45 entre o nó de Coimbra Norte e Coimbra Sul devido ao colapso do dique.

Devido à gravidade do aluimento, não há previsão de reabertura daquele troço da A1, o que representa uma situação "muito grave", sublinhou a autarca de Coimbra, Ana Abrunhosa, uma vez que implica "uma alteração profunda da circulação".

Segundo a GNR, a alternativa a este corte é o Itinerário Complementar 2 (IC2).

