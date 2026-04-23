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Jovem de 20 anos sequestrado entre Póvoa de Varzim e Valongo

Daniela Rodrigues
Há 1h e 34min
Crime

Caso foi comunicado à Polícia Judiciária

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Um homem de 20 anos terá sido vítima de um alegado sequestro na madrugada desta quinta-feira na zona da Póvoa de Varzim. 

O jovem circulava a pé na Rua Barão de A Ver-O-Mar, cerca das 02:00, quando foi abordado por dois suspeitos. Sob ameaça de arma de fogo, terão forçado a vítima a entrar numa viatura, transportando-a posteriormente até Valongo.

Durante o período em que esteve na posse dos alegados agressores, o jovem terá sido vítima de agressões físicas, sofrendo vários hematomas. Após o incidente, foi encaminhado para o Hospital de São João, onde recebeu tratamento médico.

O caso foi comunicado à Polícia Judiciária, que se deslocou à unidade hospitalar para recolher o testemunho da vítima e dar início às investigações.

As autoridades encontram-se agora a apurar as circunstâncias do crime e a tentar identificar os suspeitos envolvidos. Até ao momento, não são conhecidos mais detalhes sobre as motivações do alegado sequestro.

Temas: A Ver-O-Mar Sequestro Póvoa de Varzim Valongo
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