“86 47”. Como quatro algarismos se podem tornar numa má notícia para Trump

Há 1h e 16min

A acusação contra o antigo diretor do FBI por causa de uma publicação no Instagram pode transformar-se numa pedra no sapato para a administração Trump

A segunda acusação da administração Trump contra o ex-diretor do FBI James Comey parece estar a caminhar por um terreno muito escorregadio.

A suposta infração penal de Comey consiste na publicação de uma imagem de conchas dispostas de forma a formar “86 47”. A expressão “86” é gíria tipicamente usada para descrever o ato de deitar fora ou eliminar algo, e Donald Trump é o 47.º presidente. A administração argumentou desde o início que se tratava de uma ameaça contra Trump.

Só que muitos americanos, incluindo alguns aliados proeminentes de Trump, poderiam ser acusados ou, pelo menos, investigados sob essa lógica.

É também irónico que o Departamento de Justiça de Trump esteja agora a investigar e a emitir acusações por conteúdos que soam vagamente ameaçadores, dado o próprio longo historial de Trump com esse tipo de retórica.

É teoricamente possível que exista alguma prova contundente que demonstre que James Comey entendeu a sua publicação como uma verdadeira ameaça (o que o Departamento de Justiça tem de provar). A acusação de três páginas do Departamento de Justiça não entra em muitos detalhes.

Em maio, quando a administração levantou inicialmente esta questão, Comey disse que não se tinha apercebido de que “86” poderia ter algumas conotações potencialmente violentas e apagou rapidamente a publicação.

Mas a Navalha de Occam parece indicar que este é um caso com fundamentos frágeis. Donald Trump já tinha deixado claro que queria que James Comey fosse indiciado e, quando a primeira acusação contra o ex-diretor do FBI não deu em nada, o presidente e outros responsáveis da administração declararam rapidamente que a publicação sobre a concha era uma ameaça, antes mesmo de qualquer investigação ter sido efetivamente conduzida. Além disso, este não é o primeiro caso frágil contra um adversário de Trump.

Até mesmo alguns juristas conservadores e aliados de Trump têm-se mostrado bastante céticos em relação às acusações contra Comey.

Parte do problema do Governo poderá ser provar que não se trata de uma acusação seletiva. Muitos outros utilizaram a formulação “86” sem que isso fosse interpretado como uma ameaça.

Talvez o exemplo mais proeminente seja o do influenciador pró-Trump Jack Posobiec, que em 2022 publicou “86 46”. É a mesma coisa que Comey publicou, exceto substituindo Trump por Biden (o 46.º presidente). (Posobiec alegou que a publicação de Comey era um apelo ao assassinato, mas a sua publicação alegadamente sobre Biden continua ativa até hoje).

Esta publicação do Instagram, agora apagada, de James Comey mostra conchas a formar os números “86 47”. (James Comey/Instagram)

Dois anos depois, o influenciador pró-Trump Scott Adams publicou: “A Simulação diz que é hora de ‘86’ Biden.”

Não há provas de que qualquer um dos dois tenha sido investigado por potenciais ameaças. Adams faleceu em janeiro.

Também não há provas de uma investigação semelhante sobre a governadora democrata do Michigan, Gretchen Whitmer, que apareceu na televisão em 2020 com “86 45” exibido ao seu lado. (Trump, claro, foi também o 45.º presidente.)

Outros aliados de Trump também utilizaram “86” em contextos políticos de formas que deixam claro que não se trata de uma ameaça óbvia.

O ex-deputado republicano da Florida Matt Gaetz celebrou em 2024 ter "86’d" uma série de republicanos que tinham sido afastados de cargos de liderança, não mortos.

E, à semelhança de Posobiec, o apresentador da Fox News Jesse Watters concluiu no ano passado que o uso de “86” por parte de Comey significava que este tinha “mandado matar Trump”. Mas meses mais tarde, Watters utilizou o mesmo termo para duas pessoas diferentes que foram meramente destituídas dos seus cargos políticos.

E depois há simplesmente o volume enorme de produtos com “86” que existe por aí. Vendedores online como a Amazon têm vindo a vender artigos com “86 47”, “86 46”, “86 45” e até “86 44” (para o ex-presidente Barack Obama) estampados há anos. Esses artigos - muitos dos quais são comercializados como apelos para destituir presidentes do cargo, não para os matar - continuam disponíveis até hoje.

Irá o Departamento de Justiça investigar as pessoas que venderam e compraram esse tipo de vestuário?

Quando pressionado esta semana sobre os outros exemplos - especificamente os de Posobiec e Whitmer -, o procurador-geral interino Todd Blanche sugeriu que o caso de Comey é, de alguma forma, diferente, sem especificar em que medida.

O procurador-geral interino Todd Blanche fala, enquanto o diretor do FBI Kash Patel ouve, numa conferência de imprensa sobre a investigação da foto do ex-diretor do FBI James Comey nas redes sociais, no Departamento de Justiça, a 28 de abril. (Tasos Katopodis/Getty Images)

“O simples facto de haver uma foto semelhante publicada ou uma declaração semelhante feita acontece todos os dias”, disse Blanche à CBS News na quarta-feira, acrescentando: “Nenhum desses casos resultou em acusação. Depende dos factos de cada caso”.

Mas Blanche admitiu que “não fazia ideia se houve uma investigação sobre as outras vezes em que essa publicação foi feita e se essa investigação produziu resultados diferentes”.

Esta também não é a primeira vez que o Departamento de Justiça de Trump poderia ser plausivelmente acusado de tratar amigos e inimigos de forma diferente enquanto leva a cabo a campanha de retaliação de Trump.

No ano passado, a administração investigou uma série de adversários de Trump por potencial fraude hipotecária, incluindo o senador Adam Schiff, da Califórnia, a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James (que foi indiciada antes de o caso ser arquivado), e a governadora da Reserva Federal, Lisa Cook (que Trump tentou demitir do cargo devido às alegações). Mas não há provas de que tenha sido aplicado um escrutínio semelhante a republicanos com problemas hipotecários potenciais muito semelhantes, como o procurador-geral do Texas e candidato ao Senado Ken Paxton e alguns membros do gabinete de Trump.

O outro ponto-chave aqui é que o padrão de acusação de Comey parece ser preocupante para o próprio Trump.

Afinal, Trump tem frequentemente dito e publicado coisas que soam vagamente ameaçadoras.

Esta é apenas uma pequena parte da retórica violenta de Trump, focada em coisas que poderiam plausivelmente ser consideradas ameaças a pessoas específicas - particularmente se estivermos a usar o recém-descoberto padrão Comey.

Parece improvável que a acusação de Comey conduza a uma condenação. Mas pode dizer-nos muito sobre o quão desesperada a administração está a ficar na sua busca para atingir os inimigos de Trump.

Como o senador republicano Thom Tillis, da Carolina do Norte, disse à CNN na quarta-feira: “Acho apenas que é mais um exemplo de algo de que nos vamos arrepender, porque estamos a estabelecer um padrão bastante baixo”.