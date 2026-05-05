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Portugal só tem 30% de infraestruturas com 5G

Agência Lusa , AG
Há 59 min
Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz (Lusa/ Filipe Amorim)

Governo quer que as operadoras completem toda a implantação

O ministro das Infraestruturas e da Habitação afirmou esta terça-feira que Portugal tem 30% da infraestrutura em 5G, pelo que os operadores têm de garantir a conclusão de toda a implementação da quinta geração de redes móveis.

Miguel Pinto Luz falava no encerramento da apresentação do Centro de Excelência para a Inovação da Mastercard, em Lisboa, onde elencou o que está a ser feito em Portugal, os investimentos e a legislação que está a ser desenhada.

No 5G SA, 'standalone', o ministro defendeu "o 'deployment' [implantação] completo".

"Hoje dizemos que temos 5G em Portugal, não o temos", salientou o governante.

"Temos só 30% da nossa infraestrutura em 5G, portanto, a obrigatoriedade dos nossos operadores de telecomunicações garantirem a conclusão de todo o 'deployment' de 5G, essencial para redes fechadas de 5G, para 'use cases' ligados à indústria, à saúde" ou meios de pagamentos, apontou o ministro.

No seu discurso, o ministro defendeu ainda como "essencial" dar previsibilidade a quem investe em Portugal, como é o caso da Mastercard, por exemplo.

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"Eu tenho cruzado ao longo da minha vida, muitas vezes com a Mastercard, do ponto de vista da usabilidade pessoal, naturalmente, mas muito, muito designadamente na área da mobilidade, por exemplo, e naquilo a que nós chamamos de Smart Cities", apontou, referindo que a empresa teve a "arte e o engenho de perceber muito antes do tempo" e liderar "esta agenda da inovação nas cidades, na inovação da interação do cidadão com a Administração Pública, com os serviços, uma visão integrada de Mobility as a Service".

Miguel Pinto Luz salientou que a Mastercard escolheu Portugal por um conjunto de razões onde se inclui o talento, conhecimento e capacidade de atração do território e por ter autarcas como Carlos Moedas, que também esteve presente no evento.

"Hoje vivemos um 'hype' e uma vontade crescente desta atratividade do nosso destino, de Portugal, mas obriga e coloca pressão sobre os decisores políticos a todos os níveis", prosseguiu, dando o exemplo que, "até à semana passada, não era possível" testar condução autónoma em Portugal, ao contrário de outros países.

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Portanto, "se os decisores políticos não arrepiarem caminho, em bom português, se não derem corda aos sapatos e se não mudarmos esta dimensão legislativa para permitir a quem escolhe como a Mastercard o destino de Portugal para colocar os seus centros de inovação" não será possível manter, atrair e trazer mais invesitmentos, advertiu Miguel Pinto Luz.

"Por isso é que este Governo tem vindo a fazer um conjunto de alterações legislativas", nomeadamente na área dos drones.

"Estamos a legislar para testes de drones, mas também para a gestão do espaço aéreo nos drones, outra dimensão absolutamente essencial" e "estamos a legislar para novas 'sandboxes' na área de inteligência artificial e estamos a liderar a agenda, nomeadamente na nossa candidatura à 'gigafactory' [gigafábrica] europeia, numa parceria 50-50 com o Estado espanhol e, portanto, com a enorme esperança depositada nessa candidatura para termos uma das 5 primeiras 'gigafactories' em Portugal", sublinhou.

Além disso, "estamos a criar as condições necessárias e suficientes para colocar todos os operadores de infraestruturas nacionais ao serviço de quem quer testar novas tecnologias e quem quer ser early adopter", disse, elecando a importância no investimento em cabos submarinos e em 'data centers' [centros de dados].

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"Temos mais de três dezenas de 'data centers' em 'pipeline' e criámos uma grande zona de grande procura energética e, portanto, estamos a direcionar e a criar 'fast tracks' para o investimento" nesta área.

Mas "não queremos ser uma quinta de 'data centers', consumidores de energia sem gerar externalidades positivas para a economia e para as nossas empresas e o nosso tecido universitário e científico e, portanto, estamos a exigir a quem faz investimento" que faça investimento na ciência e empresas portuguesas, rematou.

Temas: 5G Governo Telecomunicações Operadoras Miguel Pinto Luz
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