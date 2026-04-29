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Segurança Social ativa autenticação de dois fatores obrigatória a partir de 12 de maio

Agência Lusa , AM
Há 1h e 36min
Segurança Social Direta

A ativação do 2FA permitirá simplificar o processo de ‘login’

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A Segurança Social vai tornar obrigatória a autenticação de dois fatores (2FA) no Portal da Segurança Social a partir de 12 de maio, medida que visa reforçar a proteção dos dados dos cidadãos e prevenir situações de fraude.

De acordo com a informação divulgada esta quarta-feira, a nova funcionalidade será aplicada aos utilizadores que acedem ao portal com Número de Identificação da Segurança Social (NISS) e palavra-passe, passando a ser exigido um código de verificação adicional no processo de autenticação.

A entidade recomendou que os utilizadores ativem o sistema até 11 de maio, de forma a garantir a normalidade no acesso e evitar constrangimentos, nomeadamente eventuais dificuldades técnicas ou sobrecarga dos serviços de apoio no dia da entrada em vigor da medida.

Segundo a Segurança Social, a introdução desta camada adicional de segurança pretende impedir acessos indevidos às contas, mesmo nos casos em que terceiros tenham conhecimento da palavra-passe.

A ativação do 2FA permitirá simplificar o processo de ‘login’, passando os utilizadores a poder aceder com o endereço de correio eletrónico registado, em substituição do NISS.

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A instituição sublinhou ainda a importância da validação prévia dos contactos associados à conta, como o e-mail e o número de telemóvel, condição necessária para o funcionamento do sistema.

No mesmo comunicado, a Segurança Social alertou para tentativas de fraude, reiterando que não solicita dados bancários, palavras-passe ou códigos de acesso através de ‘links’ enviados por SMS ou correio eletrónico, devendo qualquer atualização ser realizada exclusivamente no Portal da Segurança Social.

Em março, o instituto liderado por Pedro Corte Real alertou para uma tentativa de 'phishing", que tinha como objetivo obter os dados confidenciais dos cidadãos.

Este modelo de autenticação já é aplicado para as empresas desde o dia 26 de fevereiro.

Temas: 2FA Palavra-passe Cibersegurança Segurança Social
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