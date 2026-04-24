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Sondagem: maioria dos portugueses considera conhecer bem o 25 de Abril, mas defende mais ensino nas escolas

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 2min
25 de abril de 1974

A maioria dos portugueses acredita ter um bom conhecimento sobre o que aconteceu em Abril de 1974, sendo a escola o principal espaço de aprendizagem sobre a Revolução dos Cravos. Ainda assim, segundo esta sondagem, mais de metade dos inquiridos considera que as referências ao 25 de Abril nos programas escolares deviam ser maiores

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Os portugueses consideram, em larga maioria, que conhecem bem o que aconteceu em Abril de 1974, embora defendam um maior reforço do tema no ensino. Segundo os dados da sondagem “O 25 de Abril e a Democracia Portuguesa”, 50,8% dos inquiridos classificam o seu conhecimento sobre o 25 de Abril como “muito” elevado, enquanto 9,2% dizem ter um conhecimento “muitíssimo” elevado.

Por outro lado, 37,5% admitem saber pouco sobre a revolução e 1,5% afirmam não ter qualquer conhecimento sobre o que aconteceu naquele momento decisivo da história portuguesa. Os resultados revelam assim uma perceção globalmente positiva sobre o nível de conhecimento da população, ainda que uma parte significativa reconheça limitações.

Já quando questionados sobre onde aprenderam mais sobre o 25 de Abril de 1974, a escola surge destacadamente em primeiro lugar, com 47,9% das respostas. A família e os amigos aparecem em segundo lugar, com 16,5%, seguidos pela televisão, com 14,2%.

Os programas de televisão representam 7,3% das respostas, enquanto a internet e as redes sociais surgem com 4,6%. Os livros recolhem 4,2%, e as comemorações públicas e os jornais registam ambos 1,7%. Já os programas de rádio representam 1,6% e os museus apenas 0,5%.

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Apesar de a escola ser claramente identificada como a principal fonte de aprendizagem sobre o 25 de Abril, a maioria dos inquiridos entende que esse papel devia ser ainda mais reforçado. Questionados sobre as referências e informações sobre a revolução nos programas escolares, 55,5% defendem que deviam ser maiores.

Apenas 29,8% consideram que a abordagem atual é adequada, enquanto 4,5% dizem que essas referências deviam ser menores. Há ainda 10,2% que não sabem ou não respondem.

Os dados mostram que, apesar de existir uma perceção generalizada de conhecimento sobre o 25 de Abril, persiste a ideia de que a memória da revolução deve continuar a ser aprofundada, sobretudo no espaço escolar, que continua a ser o principal ponto de contacto entre os portugueses e esse momento fundador da democracia.

Esta sondagem integra um conjunto mais alargado de perguntas do estudo “O 25 de Abril e a Democracia Portuguesa”. Na quarta-feira, a CNN Portugal revelou os primeiros resultados, que mostram um país dividido quanto à forma como a democracia funciona atualmente. Já na quinta-feira, através de uma outra sondagem, a CNN Portugal revelou que a participação dos portugueses em associações e organizações cívicas mantém-se relativamente baixa, com 66,4% a afirmarem que não estiveram envolvidos em qualquer atividade deste tipo no último ano.

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Ficha Técnica da Sondagem (ERC)

O 25 DE ABRIL E A DEMOCRACIA EM PORTUGAL

1. Entidade Promotora

Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril

2. Entidade Responsável pela Realização

Multidados – The Research Agency Empresa acreditada pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC)

3. Objetivo do Estudo

Avaliar as perceções dos portugueses sobre o 25 de Abril, o seu impacto histórico, a cultura democrática e as expectativas em relação ao futuro da democracia em Portugal.

4. Universo

População residente em Portugal, com 18 ou mais anos de idade, incluindo Continente e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

5. Amostra

· Dimensão: 1600 indivíduos
· Tipo: amostra estratificada
· Método de seleção: aleatória, com base em quotas proporcionais à estrutura da população
· Variáveis de estratificação: região (NUTS II), sexo, idade e nível de escolaridade
· Fonte de referência: Censos 2021 (INE)

6. Distribuição da Amostra

A amostra foi distribuída de forma proporcional à população por região, sexo, grupos etários e níveis de instrução

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7. Método de Recolha da Informação

Entrevistas telefónicas, através do sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), realizadas para números de telefone fixo e móvel.

8. Seleção dos Inquiridos

Seleção aleatória de lares e indivíduos, com base em números de telefone fixo e móvel, proporcional à distribuição da população residente, segundo os Censos 2021.

9. Período de Recolha

Trabalho de campo realizado entre 20 de março e 12 de abril de 2026.

10. Taxa de Resposta

[Inserir, caso disponível — elemento recomendado pela ERC]

11. Margem de Erro

A margem de erro máxima associada a uma amostra de 1600 entrevistas é de ±2,6%, para um nível de confiança de 95% e assumindo a situação mais desfavorável (p=q=50%).

12. Controlo de Qualidade

· Verificação posterior (callback) de entrevistas realizadas
· Supervisão direta do trabalho de campo
· Validação interna dos dados recolhidos

13. Equipa Técnica | Coordenação científica e consultoria

O estudo contou com a colaboração de uma equipa de entrevistadores com formação adequada e supervisão técnica permanente.

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Coordenação científica e consultoria:

· Mário Bacalhau
· António Costa Pinto
· António Belo
· Maria Inácia Rezola
· Thomas Bruneau

14. Tratamento e Apresentação dos Dados

Os resultados foram tratados estatisticamente e apresentados em valores absolutos e percentagens. Eventuais diferenças residuais resultam de arredondamentos.

15. Observações

A amostra foi ponderada de forma a assegurar a representatividade da população portuguesa nas variáveis consideradas.

Temas: 25 de Abril Sondagem O 25 de Abril e a Democracia Portuguesa Educação Portugueses

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