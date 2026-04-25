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Montenegro diz que foi “escolha muitíssimo feliz” celebrar com cultura e homenagem a Ruy de Carvalho

Agência Lusa , AM
Há 31 min
Sessão solene comemorativa do 52.º aniversário do 25 de Abril (Rodrigo Antunes/Lusa)

Primeiro-ministro almoçou com o ator na residência oficial em São Bento

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O primeiro-ministro considerou que foi “uma escolha muitíssimo feliz” celebrar o 25 de Abril juntando a liberdade com a expressão artística, em particular o teatro, e uma homenagem ao ator Ruy de Carvalho, que classificou como “um herói português”.

Luís Montenegro falava na residência oficial em São Bento (Lisboa), antes do programa previsto para assinalar o 25 de Abril com três momentos de teatro executados por escolas e depois de ter almoçado com o ator Ruy de Carvalho, numa altura em que os jardins já estavam abertos ao público.

“Com ele e convosco podemos celebrar de uma forma tranquila, mas também alegre o Dia da Liberdade, o dia onde nos lembramos e evocamos de um percurso histórico que há 52 anos atrás nos abriu novos horizontes de desenvolvimento, mas um dia onde sobretudo olhamos para a frente”, afirmou.

Montenegro considerou que foi “uma escolha muitíssimo feliz esta de juntar o 25 de Abril, a liberdade, a democracia, a igualdade de oportunidades com a expressão artística, a cultura e uma figura maior”.

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“Eu vou mesmo dizer, o Ruy de Carvalho é um herói português”, saudou.

O primeiro-ministro considerou que celebrar esta data com teatro “é uma forma de colocar bem alto os valores da liberdade, os valores do 25 de Abril, os valores da igualdade de oportunidades”.

“A cultura, o teatro, as expressões artísticas são uma das dimensões em que nós podemos levar mais longe a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de nos superarmos, de fazermos aquilo que outros não fizeram ou de fazer aquilo que os outros já fizeram, mas fazer de uma forma mais perfeita”, justificou.

Montenegro salientou que, sendo o teatro “a arte de representar”, transmite “correntes de pensamento, umas vezes concordantes, outras vezes discordantes, mas que estimulam a reflexão”.

“O teatro muitas vezes está à frente do seu tempo porque dá uns sinais de alguma ficção, antecipando coisas que ainda não acontecem na nossa vida quotidiana, mas que pode vir a ser a nossa forma de estar de agir, de nos relacionarmos com os outros”, disse, considerando que esta é uma também uma via de afirmar as “referências históricas, culturais e de manter viva a chama de uma identidade”.

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Com Ruy de Carvalho sentado na primeira fila dos jardins, entre o primeiro-ministro e a sua mulher – e com as ministras da Cultura e do Ambiente também na plateia -, Montenegro prestou homenagem a Ruy de Carvalho, que já completou 99 anos.

“Ele vai viver connosco para sempre, porque fez coisas, realizou coisas, materializou coisas de que nós nunca nos vamos esquecer”, disse, destacando os 85 anos do seu percurso profissional.

Montenegro salientou que o ator lidou com “várias circunstâncias políticas, várias situações económicas, vários contextos sociais, mas foi sempre o mesmo”.

“Neste dia em que nós celebramos a liberdade, em que nós olhamos para o futuro, em que nós temos aqui tantos jovens, tanta gente nova para fazer percursos iguais aos do Ruy de Carvalho, capazes de manter viva a identidade do que é ser português, do que é ter esta vocação universal, solidária, amiga, alegre, mas também exigente, de superação, de vencer, nós queremos precisamente celebrar a liberdade”, afirmou.

Depois do curto discurso de Montenegro, seguiram-se as atuações de três escolas de teatro: a escola Broadway Kids, de Sintra (distrito de Lisboa), que apresentou “Medley’s da Broadway”, a escola Jobra Educação, de Albergaria-a-Velha (distrito de Aveiro), com a peça “As Bodas de Fígaro”, e, finalmente, a escola Boutique da Cultura, de Lisboa, com a peça “Crianças e Adultos”.

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No ano passado, os jardins da residência oficial do primeiro-ministro estiveram abertos no 25 de Abril para visitas do público, mas a celebração foi adiada para o 1.º de maio devido ao luto nacional pela morte do Papa Francisco, e incluíram um mino-concerto de Tony Carreira.

Temas: 25 de Abril Ruy de Carvalho Luís Montenegro
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