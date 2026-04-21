Montenegro vai abrir os jardins de São Bento e almoçar com Ruy de Carvalho no 25 de Abril

Há 1h e 50min

Primeiro-ministro quer aproveitar a ocasião para "homenagear o teatro"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai abrir os jardins da residência oficial de São Bento ao público no 25 de Abril, num dia em que pretende “homenagear o teatro” e em que almoçará com o ator Ruy de Carvalho.

De acordo com uma nota do gabinete do primeiro-ministro, os jardins abrirão ao público a partir das 14:00.

“O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai neste dia da Liberdade homenagear o teatro. O jardim da residência oficial torna-se palco de um conjunto de atuações de escolas de teatro, com a presença de Ruy de Carvalho”, refere a nota.

Depois de participar na sessão solene na Assembleia da República, Luís Montenegro terá um almoço privado com o ator Ruy de Carvalho - que recentemente foi homenageado no parlamento, aos 99 anos - e a família, “três gerações de atores”.

Seguem-se as atuações de três escolas de teatro: a escola Broadway Kids, de Sintra (distrito de Lisboa), que apresentará “Medley’s da Broadway”, a escola Jobra Educação, de Albergaria-a-Velha (distrito de Aveiro), com a peça “As Bodas de Fígaro”, e, finalmente, a escola Boutique da Cultura, de Lisboa, com a peça “Crianças e Adultos”.

No ano passado, os jardins da residência oficial do primeiro-ministro estiveram abertos no 25 de Abril para visitas do público, mas a celebração foi adiada para o 1.º de maio devido ao luto nacional pela morte do Papa Francisco, que morreu há exatamente um ano.

O programa de 2025 contou com atuações dos Pauliteiros de Miranda, de grupos de cante alentejano e um mini-concerto de Tony Carreira.