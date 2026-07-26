“Sobrinho” do rapper 21 Savage suicida-se após disparar acidentalmente contra a irmã

Há 1h e 59min

Notícia é avançada pelo canal 11Alive, afiliado da NBC News na Georgia. Tragédia tem lugar menos de um mês depois de outro adolescente de 13 anos apadrinhado pelo rapper ter sido morto num tiroteio

Um adolescente de 14 anos que era “como um sobrinho” do rapper 21 Savage cometeu suicídio na sua casa em Stockbridge, no estado norte-americano da Georgia, após ter disparado acidentalmente contra o pescoço da irmã, Lyric.

“Num piscar de olhos, o menino tomou a decisão de se matar”, relatou Sharon Smith, avó de Seven Shirley, que o criou desde que ele tinha 11 meses de idade. “Ele provavelmente ficou ali a pensar: ‘Vou acabar na prisão, vão fazer pouco de mim, as pessoas vão dizer isto e aquilo, fazer isto e aquilo’, e não aguentou a situação.”

Em declarações à emissora 11Alive, afiliada da NBC News na Georgia, a avó adiantou que “não havia nada neste mundo que ele não fizesse” por ela. “Ele dizia: ‘avózinha, sente-se nesta cadeira aqui’ e levava-me para onde quer que fosse. Ficava muito feliz, porque tenho muitas dores. Ele levava-me aonde eu quisesse ir.”

Ninguém sabe de que forma é que Seven obteve a arma ou o que estava a fazer com ela. A família quer que a pessoa que vendeu a arma de fogo ao adolescente seja responsabilizada.

“É preciso que alguma coisa seja feita em relação à pessoa que lhe vendeu aquela arma, porque se ele nunca a tivesse comprado, isto jamais teria acontecido”, disse Sharon Smith.

Na sua conta de Instagram, 21 Savage, nascido no Reino Unido mas levado pela mãe para Atlanta, na Georgia, quando ainda era pequeno, prestou homenagem ao “sobrinho” com uma fotografia de Seven Shirley e a legenda: “Lembro-me de quando eras um bebé.”

A irmã do adolescente já foi submetida a três cirurgias ao pescoço e nas cordas vocais na sequência do disparo. Ainda não há previsão de quando poderá voltar a casa.

A notícia do suicídio de Seven Shirley surge depois de, no início deste mês, DeMarcus, o seu primo de 13 anos também apadrinhado por 21 Savage, ter sido morto num tiroteio a partir de um carro em movimento.

Nota do editor: se você ou alguém que conhece estiver a debater-se com pensamentos suicidas ou questões de saúde mental, por favor ligue para a Linha de Prevenção do Suicídio e Apoio Psicológico - 1411 - ou para a linha de crise Voz Amiga 213 544 545 | 963 524 660, para o SNS24 (808 24 24 24) ou para o 112, ou consulte o site prevenirsuicidio.pt.